Il produttore cinese Honor ha da poco presentato per il mercato cinese il suo nuovo smartphone medio di gamma Honor X20 SE. In questi giorni abbiamo già avuto modo di vedere in anteprima qualche caratteristica e il design, ma ora ecco che è arrivata la presentazione ufficiale.

Honor annuncia per il mercato cinese il nuovo Honor X20 SE

Soltanto un paio di giorni fa erano emerse in rete alcune prime immagini dal vivo del nuovo device medio di gamma a marchio Honor ma ora, come già accennato, l’azienda lo ha finalmente ufficializzato per il mercato cinese. Nello specifico, il nuovo Honor X20 SE dispone di un design in linea con le ultime tendenze del momento. Troviamo infatti sulla parte frontale un ampio display con una diagonale da 6.6 pollici in risoluzione FullHD+ con al centro un foro per la fotocamera anteriore da 16 megapixel.

Nello specifico, ci troviamo di fronte ad un pannello di tipologia IPS LCD e per questo troviamo un sensore biometrico fisico posizionato nel tasto di accensione e spegnimento sul frame laterale. La parte posteriore ospita invece tre fotocamere. Queste ultime, in particolare, sono composte da un sensore primario da 64 megapixel e due sensori fotografici da 2 megapixel (macro ed effetto bokeh).

Sotto alla scocca, come anticipatoci già dai rumors dei giorni scorsi, troviamo il SoC MediaTek Dimensity 700 con a supporto tagli di memoria da 6 o 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno (non è possibile espanderlo tramite scheda microSD). Notevole infine la batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 22.5W.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Honor X20 SE, per il momento, sarà distribuito in Cina ad un prezzo di partenza di circa 234 euro al cambio.