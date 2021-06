Uno dei prossimi smartphone a marchio Honor sarà il nuovo Honor X20 SE e dovrebbe essere annunciato a breve sul mercato mobile. Di quest’ultimo, in particolare, sono da poco emerse alcune prime immagini dal vivo che ci danno una conferma sul design e sull’aspetto estetico.

Ecco il prossimo Honor X20 SE in queste prime immagini dal vivo

Il produttore cinese Honor, dopo la separazione da Huawei, sta tornando in pista nel settore mobile. In particolare, nel corso dei prossimi giorni vedremo arrivare in veste ufficiale un nuovo smartphone medio di gamma. Si tratta del nuovo Honor X20 SE e, come già accennato, è stato avvistato in queste ultime ore in alcune immagini dal vivo.

Osservando queste ultime, possiamo notare come il retro sarà caratterizzato dalla presenza di tre sensori fotografici posti a semaforo in alto a sinistra (un po’ in stile Oppo Reno 5) e sembrano inoltre essere confermate almeno due colorazioni della backcover, ovvero Pink/Gold e Green. La parte frontale dello smartphone, invece, ospiterà in alto al centro un foro per la fotocamera anteriore. Una caratteristica che non ci sorprende, comunque, dato che è ormai una tendenza del momento.

Oltre a questo, è possibile notare sul frame laterale la presenza di un sensore biometrico integrato all’interno del tasto di accensione e spegnimento. Questo lascia intendere che potrebbe esserci un pannello con tecnologia IPS LCD, ma al momento non abbiamo conferme in merito.

Vi ricordiamo però che, secondo quanto è emerso in questi giorni, il nuovo Honor X20 SE sarà alimentato da un processore di casa MediaTek, ovvero il SoC MediaTek Dimensity 700 e che potrà contare su una elevata frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.