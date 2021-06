Ancora brutte notizie dal mondo dello streaming. Good Girls, la serie TV in onda su NBC e presente nel catalogo Netflix, non si meritava certo tutto questo. Un duro colpo per i fan delle tre donne che, a causa di problemi economici, si sono spinte sulla via del crimine. Purtroppo la notizia è certa. Good Girls è stata ufficialmente cancellata senza nemmeno un finale di stagione e un dignitoso addio.

Addio Good Girls: la fine senza un finale anche su Netflix

Addio Good Girls, anche per te è arrivata la fine, ma questa volta senza un finale. Per lo meno con La Casa di Carta, Netflix permetterà ai fan di assistere a una dignitosa conclusione della serie TV.

Brutta sorpresa invece quella di NBC che, di punto in bianco, ha deciso di cancellare Good Girls, lasciando tutti di sasso. Infatti è ancora in onda, sulla nota emittente televisiva, la quarta stagione, che dovrà concludersi il 22 luglio. Niente finale e nessuna pietà per la produzione di questo titolo.

La scelta è arrivata dopo che NBC ha constatato i dati sugli ascolti. Good Girls 4 ha perso, rispetto alla terza stagione, il 18% di spettatori che si sono attestati a circa 1,5 milioni a settimana. Un risultato insufficiente secondo l’azienda radiotelevisiva statunitense. Non è certo da biasimare.

Infatti nemmeno Netflix prenderà in carico Good Girls che quindi dirà addio agli schermi in modo repentino e senza regalare un finale di stagione ai fan.

Non l’hanno presa bene le attrici della serie

Ovviamente, una volta appresa la notizia, le attrici protagoniste di Good Girls non ne sono state felici. Tuttavia, in puro stile comedy, hanno ironizzato cercando di superare la situazione con stile e dignità.

Non è l’unica serie TV americana ad essere stata cancellata questo mese. Netflix sta facendo strage e anche se questa volta non è colpa sua, non ha fatto nulla per impedire che Good Girls venisse spazzata via dalla logica economica sui profitti.

Concludiamo con il commovente post pubblicato su Instagram da Christina Hendricks: “Beh, abbiamo dato il massimo. L’abbiamo fatto davvero. Grazie ai nostri fantastici fan per tutta la passione e il supporto che hanno dimostrato nel corso degli anni“.