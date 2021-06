Continuano le brutte notizie dal mondo dello streaming e non riguardano solo i finali di stagione. Netflix sembra abbia posticipato le pulizie di primavera e in pochi giorni è subito strage. Infatti è stata da poco annunciata la cancellazione di un’altra serie TV. Vediamo quale.

Netflix cancella Dad Stop Embarrassing Me

Netflix ha sbagliato qualcosa e dopo aver cancellato Jupiter’s Legacy ora ha fatto lo stesso anche con Dad Stop Embarrassing Me. La cosa che accomuna tutte e due queste serie TV è la loro prematura fine: subito dopo la prima stagione.

Secondo quanto riportato da Deadline è stato Jamie Foxx, ideatore e protagonista della serie TV Netflix, ad aver optato per non procedere con una seconda stagione. Titolo dell’articolo: “La serie comica di Jamie Foxx non tornerà per la seconda stagione su Netflix“.

La decisione è stata presa quindi di comune accordo. Infatti, come riporta Deadline, “Netflix e Foxx hanno una partnership creativa di lunga data, che include due film in uscita, They Cloned Tyrone e Day Shift“.

La cosa simpatica di questa serie TV è che ripropone il rapporto reale tra Jamie Foxx e sua figlia Corinne. Negli episodi di Dad Stop Embarrassing Me, Brian, imprenditore di successo e senza una donna al suo fianco, chiede aiuto a suo padre e a sua sorella su come crescere al meglio la figlia adolescente Sasha.

Non mancano di certo scene esilaranti e super divertenti, ma anche momenti topici ricchi di emozione e sentimenti profondi. Tuttavia questa serie TV Netflix non ha convinto il pubblico. Poca attenzione e perciò la scelta unica e inesorabile da intraprendere è stata la cancellazione.

C’era già il rinnovo per altre due stagioni

La cosa incredibile è che Netflix era così convinta del successo di Dad Stop Embarrassing Me che, prima ancora uscisse la prima, aveva comunicato il rinnovo per altre due stagioni. Cosa ha fatto cambiare idea ai due amici di lunga data?

Molto probabilmente il poco apprezzamento e i commenti che questa serie TV ha ricevuto dalla sua uscita. Non ha convinto la critica e il voto degli utenti si è posizionato sul “pollice verso“: “Non mi piace“. È un vero peccato, tuttavia Netflix ha così tanti titoli da sfornare che qualche insuccesso non fa certo la differenza.