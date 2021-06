Iliad affronta la concorrenza e la batte con 120 e 80 giga, c'è anche il 5G

Tutti i gestori in questo momento stanno dando il via alla propria campagna estiva per quanto riguarda la telefonia mobile. Sono passati diversi anni ma a quanto pare gli utenti tendono a cambiare provider soprattutto durante l’estate, proprio perché magari hanno un po’ di tempo in più per avviare le ricerche. È facile in questo periodo ricadere su un gestore in particolare, il quale risponde certamente al nome di Iliad.

Non è cambiato nulla da quando è arrivato ufficialmente in Italia quasi quattro anni fa, proponendo offerte piene di contenuti ma molto basse per quanto riguarda il prezzo di vendita. Attualmente sul sito ufficiale infatti ci sono due proposte davvero incredibili, le quali pur essendo molto simili mostrano un grand grado di diversità. Si tratta di due promozioni piene di contenuti, tra le quali una squadra proprio oggi alle 18.

Iliad: ci sono 120 e 80 giga per navigare sul web nelle due offerte ora disponibili

In tanti già lo sapranno ma sul sito di Iliad sono disponibili due offerte strepitose sotto tutti i punti di vista. Stiamo parlando della Flash 120 e della Giga 80, due soluzioni molto interessanti che riescono ad includere al loro interno tutti i migliori contenuti lasciando ampio spazio al risparmio.

I prezzi infatti sono molto migliori rispetto alla concorrenza, la quale dovrà rincorrere anche questa volta. Per quanto riguarda la prima offerta, quella che scade oggi alle 18, ci sono minuti ed SMS senza limiti verso tutti con 120 giga in 5G per navigare sul web. Per quanto concerne invece la seconda, ecco 80 giga con minuti senza limiti ed SMS senza limiti verso tutti. In questo caso la connessione sarà in 4G. I prezzi sono rispettivamente di 9,99 € al mese e 7,99 € al mese.