Iliad: nuove offerte fino a 120GB in 5G, mancano solo 3 giorni

I pareri sono arrivati in grande quantità prima ancora che il gestore decidesse di sbarcare sul mercato italiano. L’esperienza di Iliad si sta verificando pian piano secondo quelli che erano i progetti dei vertici, i quali sapevano di poter giungere al comando delle classifiche in poco tempo.

Facendo un resoconto su circa tre o quattro anni, non c’è alcun tipo di dubbio: Iliad domina su tutti in quanto a promozioni sottoscritte e utenti. Attualmente però tenendo conto della classifica globale il gestore è ancora al quarto posto, dato già molto incoraggiante che ben presto potrebbe essere aggiornato. Gli oltre 7 milioni di utenti potrebbero infatti risultare molti di più durante il prossimo aggiornamento trimestrale. Il merito è delle offerte strepitose messi a disposizione sul sito ufficiale, dove proprio ora ci sono due soluzioni piene di giga e molto convenienti dal punto di vista del prezzo mensile.

Iliad: sul sito ufficiale ci sono due offerte da 120 e 80 giga a partire da 7,99 €

Sul sito ufficiale di Iliad ci sono le due offerte migliori di sempre che il gestore potesse creare. La prima è sicuramente la Flash 120, promozione sottoposta a scadenza il prossimo 30 giugno che riesce ad includere minuti ed SMS senza limiti verso tutti. Inoltre ci sono 120 giga di traffico dati da utilizzare sul web con connessione 5G. Il prezzo di vendita è di soli 9,99 € al mese per sempre.

Segue poi la, offerta leggermente minore che permette agli utenti di avere sempre minuti ed SMS senza limiti verso tutti ma con 80 giga in 4G. In questo caso il prezzo di vendita è di 7,99 € al mese per sempre.