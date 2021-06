Gli smartphone pieghevoli diventeranno sempre più importanti nel panorama mobile. Samsung sta lavorando per introdurre i nuovi Galaxy Z Fold 3 e Galxy Z Flip 3 nei prossimi mesi ma lo stesso stanno facendo tanti altri produttori. Ne è un esempio Vivo che sta pensando di realizzare questa tipologia di device.

Stando alle indiscrezioni emerse, il produttore cinese ha registrato dei marchi dedicati sia a smartphone pieghevoli che arrotolabili. Questa notizia non conferma ufficialmente che i device debutteranno in futuro, ma solo che Vivo sta valutando le possibilità.

In particolare, il brand ha registrato tre nomi: “NEX Fold”, “Nex Slide” e “NEX Roll”. Ogni device sarà caratterizzato da una tecnologia diversa, come emerge dalla denominazione. Provando ad ipotizzare il possibile design, ci aspettiamo che il NEX Fold potrebbe assomigliare ad un Galaxy Z Fold 2.

Anche Vivo sta lavorando sugli smartphone pieghevoli

Per quanto riguarda gli altri due invece, ci aspettiamo un display pieghevole con un meccanismo che ne permette lo scorrimento. In questo modo, il pannello potrebbe arrotolarsi e srotolarsi aumentando le proprie dimensioni. Provando ad immaginare un device attualmente esistente con un funzionamento simile, il più vicino a questa idea è OPPO X 2021.

Purtroppo, Vivo non ha confermato o smentito queste notizie ne ha fornito dettagli sui progetti in fase di sviluppo. Il produttore sta mantenendo uno stretto riserbo ma ipotizziamo che stia lavorando su questi device per presentarli non appena pronti.

Infatti, i device che appartengono alla linea NEX sono quelli più avveniristici e sperimentali per Vivo. Ci aspettiamo novità per la seconda metà dell’anno e restiamo in attesa di ulteriori informazioni riguardo i device pieghevoli dell’azienda.