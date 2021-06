Il prossimo device top di gamma realizzato da Xiaomi sarà certamente il Mi MIX 4. Al momento non è chiaro quando lo smartphone sarà presentato ufficialmente, ma ci aspettiamo che il produttore realizzerà un dispositivo unico nel suo genere.

Infatti, il brand cinese sfrutterà tutte le ultime tecnologie disponibili per creare un flagship estremamente performante e dal design elegante. Sembra ormai certo che sul device sarà presente la fotocamera integrata sotto il display.

Grazie alla tecnologia Under Display Camera (UDC), Xiaomi otterrà un display che non avrà alcun tipo di interruzione e offrirà la massima superficie agli utenti. Inoltre, il pannello avrà una risoluzione da 2K con una gestione dinamica della risoluzione. Questo permetterà di adattare la risoluzione del display a seconda del contenuto da mostrare, ottenendo così risultati migliori.

Il Mi MIX 4 sarà il nuovo flagship di Xiaomi

I nuovi report indicano che il SoC atteso è il Qualcomm Snapdragon 888 Pro che garantirà maggiore potenza al sistema rispetto alla versione base. Xiaomi inoltre potrebbe far debuttare la nuova interfaccia utente proprietaria chiamata MIUI 13. Si tratterà di un grande cambiamento rispetto alla MIUI 12.5 e maggiori dettagli sono attesi nei prossimi giorni.

La batteria sarà da 5000mAh suddivisa in due batterie da 2430mAh. Il device supporterà la ricarica rapida a 120W con il cavo e a 80W in modalità wireless. Grazie a questa scelta, sarà possibile ricaricare il device in tempi rapidissimi e poter contare sempre sulla massima autonomia.

Purtroppo non si hanno indicazioni per il possibile lancio. Possiamo aspettarci che Xiaomi possa presentare il Mi Mix 4 nel corso dell’ultimo quadrimestre dell’anno ma attendiamo maggiori dettagli.