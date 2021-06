Il debutto di Galaxy Z Fold 3 si sta avvicinando. Samsung potrebbe presentare lo smartphone pieghevole il prossimo 3 agosto durante l’evento Galaxy Unpacked. Il device sarà affiancato anche dal Galaxy Z Flip 3, rinnovando così la gamma di device foldable del produttore.

In attesa del lancio ufficiale, il Galaxy Z Fold 3 è al centro di nuove indiscrezioni che ne permettono di conoscere la scheda tecnica in anteprima. Secondo un nuovo report, il device sarà il primo pieghevole di Samsung a poter contare sul supporto alla S Pen.

La conferma arriva dalla certificazione FCC che ha analizzato tutte le funzionalità dello smartphone. Purtroppo, sembra che la S Pen non sarà fornita in confezione da Samsung e il device non avrà uno slot per riporla come per i device Galaxy Note. Tuttavia, ci saranno delle custodie protettive che avranno lo slot per inserire la S Pen come accade per i Galaxy S21 Ultra.

Sono emersi tantissimi dettagli sul nuovo Samsung Galaxy Z Fold 3

L’ente ha potuto testare le varianti SM-F926U e SM-F926U1 destinate al mercato americano. Dalle analisi è emerso che il device sarà compatibile con le reti 5G e sfrutterà le tecnologie mmWave e sub-6GHz. Il Galaxy Z Fold 3 supporterà anche la ricarica wireless Qi a 9W e la reverse wireless charging per caricare altri dispositivi come per esempio le Galaxy Buds.

annello esterno da 6.2 pollici e uno interno e pieghevole da 7.5 pollici. Entrambi i display saranno Super AMOLED e supporteranno il refresh rate a 120Hz. Ci SoC Qualcomm Snapdragon 888 affiancato da 12GB o 16GB di RAM e 256GBo 512GB di memoria interna. Per quanto riguarda il display, ci aspettiamo un p. Entrambi i display saranno Super AMOLED e supporteranno il refresh rate a 120Hz. Ci aspettiamo inoltre la presenza dele 256GBo 512GB di memoria interna.