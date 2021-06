Le offerte operator attack del gestore WindTre continuano a dimostrarsi particolarmente economiche nonostante le abbondanti quantità di minuti, SMS e Giga di traffico dati proposte mensilmente.

A ricevere la versione più conveniente sono i clienti Iliad e MVNO, i quali hanno a disposizione l’offerta WindTre GO 50 Star + Digital Limited Edition, che a soli 7,99 euro al mese permette di ottenere: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati.

WindTre GO con 50 GB, SMS e minuti illimitati: come richiedere la tariffa!

L’offerta WindTre Go 50 Star+ Digital Limited Edition è disponibile per tutti i nuovi clienti del gestore che, dopo aver acquistato la nuova SIM, effettuano la portabilità del numero da uno dei seguenti operatori:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

I clienti provenienti da uno degli operatori indicati possono richiedere l‘offerta WindTre accedendo alla pagina dedicata alle offerte operator attack del gestore. Sarà sufficiente indicare il gestore di provenienza e sarà possibile portare a termine l’operazione direttamente online così da avere a disposizione la nuova SIM, che sarà spedita tramite corriere gratuitamente.

L’attivazione non necessiterà alcuna spesa, fatta eccezione per il costo iniziale di 17,99 euro da sostenere per ottenere la SIM WindTre e per affrontare il primo rinnovo anticipato della tariffa. In seguito sarà richiesto esclusivamente il saldo del costo di rinnovo mensile dell‘offerta GO 50, che potrà essere affrontato tramite credito residuo.