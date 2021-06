A partire dallo scorso mese, Google ha iniziato il rilascio di Fuchsia OS sui Nest Hub di prima generazione. Il nuovo sistema operativo modulare di Mountain View va a sostituire il Cast OS che è da sempre presente sugli smart display.

Sebbene non si tratti di una rivoluzione per quanto riguarda le novità introdotte, bisogna sottolineare che Fuchsia OS conferisce una maggiore reattività al sistema. Inoltre, BigG ha dato il via ad un cambio completo del sistema operativo e si tratta comunque di un’operazione importante.

Google ha programmato l’aggiornamento per essere il più rapido ed indolore possibile per gli utenti. L’interfaccia dei Nest Hub non cambierà, quindi dall’esterno non sarà possibile capire se si sta utilizzando la versione con Fuchsia OS o Cast OS.

Tuttavia, esistono due metodi per capire quale versione del sistema operativo si sta usando e confermare se l’aggiornamento è avvenuto o meno. Ricordiamo che al momento Google sta rilasciando l’update solo su un numero limitato di Nest Hub selezionati all’interno del Preview Program. In ogni caso, è possibile controllare la versione del sistema operativo dello smart device in due modi.

Primo metodo

Per il primo bisogna avere il Nest Hub sotto mano ed effettuare uno swipe verso l’alto per attivare la barra di controllo. Bisognerà cliccare sull’icona delle impostazioni che raffigura un ingranaggio e poi su “Informazioni sul dispositivo“.

All’interno di questa schermata se è presente una voce che indica “Versione sistema operativo: 1.20210119.2.1406 (o un numero simile)” molto probabilmente è già attivo Fuchsia OS. Infatti, con Cast OS questa informazione non è disponibile.

Secondo metodo

Il secondo metodo non prevede l’interazione con Nest Hub ma basta utilizzare l’app Google Home. Una volta aperta l’app bisognerà selezionare lo smart display e cliccare sempre sull’icona dell’ingranaggio.

Nella nuova schermata bisognerà selezionare su “Informazioni sul dispositivo” e tra le Informazioni tecniche si potrà leggere la “Versione firmware Cast”. Se il numero di versione è uguale o superiore a 1.52.256192 allora il device sta utilizzando Fuchsia OS.