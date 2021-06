I fan di The Witcher non dovrebbero prendere impegni il giorno 9 luglio poiché sará il giorno in cui Netflix e CD Projekt Red tengono una convention virtuale di The Witcher con eventi che affrontano sia i giochi che le serie live action. Lo sviluppatore afferma che non annuncerà un nuovo gioco durante WitcherCon, ma puoi aspettarti tanto altro all’interno della convention.

Ci saranno approfondimenti sulla realizzazione della serie TV, film anime e del merchandising del franchise. La convention includerà anche pannelli interattivi che metteranno in luce le persone che hanno dato vita ai giochi e allo spettacolo del famosissimo titolo videoludico.

Netflix e CD Projekt Red: il WitcherCon sará ricco di contenuti

WitcherCon sarà trasmesso in streaming sui canali YouTube e Twitch di Netflix e CD Projekt Red. L’evento sarà disponibile per lo streaming alle 19:00 ora italiana, ma ci sarà un secondo streaming in onda il giorno dopo con contenuti esclusivi. Oltre ad annunciare WitcherCon, Netflix ha anche rilasciato un trailer per la seconda stagione di The Witcher. Anche se dura solo pochi secondi, anticipa la storia di Ciri nella seconda stagione.

In passato, il CEO dello studio ha lasciato intendere che il prossimo progetto in fase di sviluppo potrebbe essere un nuovo gioco di Witcher, ma non sará necessariamente The Witcher 4. Probabilmente, Geralt non sará presente. Dal momento che non conosciamo alcun dettaglio, è sempre possibile che CD Projekt Red abbia una sorpresa per il prossimo evento

Il sito del WitcherCon afferma molto chiaramente nella parte inferiore della home page principale che non ci saranno annunci per un nuovo videogame. Tuttavia, ci sono sicuramente molte ragioni per cui i fan di lunga data di Witcher vorranno seguire l’evento.