Quanti ritardi a causa della pandemia da Covid-19, lo sa bene chi impazzisce per La Casa di Carta. Le produzioni di molti titoli hanno subito parecchio ritardo rispetto all’uscita programmata e gli spettatori attendono con ansia. Tra questi c’è anche la seconda stagione di The Witcher. Attesissima dai fan che, dopo il finale della prima, sono rimasti a bocca aperta e con il fiato sospeso. Finalmente però Netflix ha dato segni di vita pubblicando il primo teaser della tanto attesa serie TV The Witcher 2. Non solo, ma ha anche annunciato una sorpresa.

The Witcher 2: ecco il primo teaser dei nuovi episodi

Solitamente l’arrivo di un teaser produce un misto tra felicità, perché conferma l’imminente arrivo della nuova stagione, e confusione, perché solitamente sono realizzati per creare aspettativa e confondere il pubblico. Quello pubblicato da Netflix per The Witcher 2 non fa eccezione, anzi pare essere più vicino alla seconda reazione.

Lost in the woods no more. Meet Ciri in #TheWitcher Season 2. #GeekedWeek pic.twitter.com/zIweEHxtYw — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 11, 2021

Protagonista di questo breve video è Ciri, interpretata dall’attrice Freya Allan. Composto da una serie di brevissime clip tratte dalla nuova stagione di The Witcher 2, a breve in arrivo, è capace di confondere chiunque cerchi di trovare una spiegazione e possibili anticipazioni sulla trama.

Cosa attenderà questa ragazza nel corso dei nuovi episodi? Per ora resta un mistero, così come la sorpresa che l’account ufficiale di The Witcher ha annunciato su Twitter insieme a Netflix.

The Witchercon

Ovviamente Netflix non poteva lasciare i fan di The Witcher senza una risposta, almeno in merito a qualche novità in arrivo con la nuova stagione di questo titolo che sta riscontrando parecchio successo.

Ha perciò annunciato un evento speciale, The Witchercon, programmato per venerdì 9 luglio 2021. In questa occasione pensiamo saranno svelati alcuni dubbi che questo teaser ha regalato ai fan, oltre al trailer tanto atteso che pensiamo sarà proposto durante questo evento.

A pairing more powerful than silver and steel: @Netflix and @CDPROJEKTRED are so excited to celebrate our Witcher family and bring you the very first #WitcherCon on July 9! Stay tuned for more info in the coming weeks! #GeekedWeek pic.twitter.com/6wxsW9ZH26 — The Witcher (@witchernetflix) June 11, 2021

Insomma, ai fan di The Witcher non resta che attendere la data del 9 luglio. Intanto siamo sicuri continueranno a guardare il teaser fino allo sfinimento sperando di trovare qualche elemento spoiler al suo interno. Buona caccia a tutti!