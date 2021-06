Bitcoin: Elon Musk fa affondare le criptovalute, poi fa dietrofront

Tuttavia, lo scorso 13 maggio, il visionario statunitense ha cambiato idea, facendo affondare i prezzi di tutto l’universo criptovalute con un annuncio via Twitter, dicendo che Tesla non avrebbe accettato più pagamenti in Bitcoin, motivando così la sua scelta:

“Siamo preoccupati per l’utilizzo crescente dei combustibili fossili nel mining e nelle transazioni (della criptovaluta), in particolar modo del carbone, che provoca la peggiore emissione rispetto a qualsiasi altro combustibile. La criptovaluta è una buona idea sotto diversi punti di vista e riteniamo che abbia un futuro promettente, ma questo non può avvenire a un grande costo per l’ambiente. Tesla non venderà alcun Bitcoin e intende utilizzarlo nel momento in cui ci sarà una transizione del mining a una forma più sostenibile di energia. Stiamo guardando anche ad altre criptovalute che utilizzano una percentuale inferiore all’1% dell’energia del Bitcoin”.