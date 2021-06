Per gli abbonati di TIM ci sono alcune buone notizie da annotare. Il provider italiano ha previsto infatti alcune novità per quanto concerne i profili di telefonia mobile nel corso di queste settimane. Nel dettaglio, molti abbonati avranno la possibilità di disattivare un servizio, al centro di numerose polemiche da inizio anno.

TIM, addio Sempre Connesso dopo le polemiche

A seguito di una grande e massiccia richiesta da parte del pubblico, TIM ha deciso di modificare la posizione per quanto concerne il servizio Sempre Connesso. Già ora gli utenti avranno la possibilità di disattivare il servizio Sempre Connesso dal proprio profilo telefonico. Con la mancata conferma della funzione, gli utenti avranno la facoltà di risparmiare ogni mese sino a 2 euro.

Non cambiano invece le condizioni per il servizio Sempre Connesso. Gli abbonati di TIM potranno attivare soglie senza limiti per le telefonate, SMS e la navigazione internet. Il servizio si attiva per un giorno, a seguito del rinnovo per la tariffa di riferimento e solo in caso di credito insufficiente.

Per beneficiare dei consumi senza limiti sarà necessario un pagamento (a debito) di 0,90 euro per la prima giornata, con possibilità di rinnovo per un successivo giorno sempre a 0,90 euro. In totale, per i due giorni, il servizio ha un costo di 1,80 euro.

TIM garantisce agli utenti la possibilità di eliminare Sempre Connesso dal profilo tariffario a partire dal 31 Maggio. Per rimuovere questa funzione sarà necessario recarsi in uno store del gestore in Italia o anche contattare l’assistenza via call center.