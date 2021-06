Il volantino Unieuro sorprende ancora una volta le dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica, con il lancio di una campagna promozionale pressoché unica nel proprio genere, condita con prezzi sempre più bassi ed economici con i quali potersi confrontare per cercare di risparmiare al massimo.

La campagna promozionale non presenta limitazioni di alcun tipo, risulta essere attiva ovunque in Italia, come anche sul sito ufficiale dell’azienda, garantendo nel contempo la possibilità di ricevere gratuitamente la merce presso il domicilio, senza costi aggiuntivi (solo se verranno spesi più di 49 euro). Coloro che invece vorranno rateizzare il pagamento, potranno affidarsi al Tasso Zero, una serie di rate fisse senza interessi versate in automatico tramite il conto corrente bancario.

Unieuro: queste sono le nuove offerte

I prezzi raccolti nel volantino Unieuro convincono tutti, sebbene in molte occasioni restino ancora abbastanza elevati. I top di gamma coinvolti sono i migliori del momento, possiamo infatti acquistare Samsung Galaxy S21 Ultra 5G o Apple iPhone 11, pagandoli rispettivamente 1099 e 679 euro, per scendere poi verso Oppo Find X3 Neo a 699 euro, ma anche Asus ZenFone 7 Pro, disponibile all’acquisto a 559 euro.

La fascia intermedia della telefonia mobile è infine rappresentata da una serie di prodotti in vendita a meno di 459 euro, tra questi annoveriamo soluzioni del calibro di Oppo Find X3 Lite, Xiaomi Redmi 9T, Xiaomi Mi 10T Pro, Oppo A73, Xiaomi Redmi Note 9 o similari. I dettagli sono raccolti poco sotto.