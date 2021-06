Ultimo giorno di validità da Esselunga di un’offerta assolutamente da non perdere, la perfetta occasione che vi aiuterà a spendere il minimo indispensabile, senza essere costretti a rinunciare alla qualità dei prodotti che potrete effettivamente raggiungere.

Come tutte le campagne promozionali del rivenditore, anche in questo caso l’accessibilità è limitata esclusivamente ai punti vendita fisici sparsi per il territorio, non risulta essere possibile godere degli stessi sconti sul sito ufficiale dell’azienda, o da altre parti. Inoltre, essendo un’offerta tech, ricordiamo che le scorte potrebbero terminare prima del previsto, di conseguenza non vi assicuriamo che saranno ancora disponibili nel negozio più vicino alla vostra residenza.

Per essere sempre aggiornati in merito ai codici sconto Amazon, e ricevere gratis una miriade di offerte speciali, dovete correre su questo canale Telegram.

Esselunga: occhio alle nuove offerte, sono assurde

L’occasione lanciata da Esselunga tocca direttamente la Xiaomi Mi Band 5, una delle smartband più richieste ed apprezzate degli ultimi anni. Non sarà l’ultimo modello disponibile sul mercato, data la presenza della nuova Mi Band 6, ma considerando il prezzo di soli 24,90 euro, può essere considerata una validissima alternativa per risparmiare il più possibile, godendo di buone prestazioni generali.

Leggendo la scheda tecnica, inoltre, scopriamo la presenza di un display AMOLED a colori da 1,1 pollici (e completamente touchscreen), 11 modalità di allenamento differenti, monitoraggio del sonno, frequenza cardiaca, passi e calorie bruciate, senza dimenticarsi di una autonomia da ben 14 giorni, per finire con la resistenza all’acqua fino a 50 metri di profondità.

Il prodotto viene commercializzato, come indicato in precedenza, con garanzia legale della durata di 24 mesi.