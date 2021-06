Expert è assolutamente inarrestabile con il nuovissimo volantino che la vede scontare una lunga serie di prodotti molto interessanti, appartenenti alle più svariate categorie merceologiche, oltre a naturalmente a fasce di prezzo differenti le une dalle altre.

La campagna promozionale, come era lecito immaginarsi dati i pregressi dell’azienda, risulta essere disponibile sia in negozio che direttamente online sul sito ufficiale fino al 20 giugno 2021, senza limitazioni territoriali di alcun tipo. I clienti potranno accedervi anche tramite il sito ufficiale, ricordando la spedizione a pagamento presso il domicilio indipendentemente dalla cifra spesa.

Expert: attenzione alle offerte, vi faranno risparmiare

Le offerte di expert vi potranno davvero far risparmiare moltissimo su ogni acquisto, a partire ad esempio dalla fascia medio bassa della telefonia mobile. In questo caso gli utenti avranno la possibilità di accedere a vari Xiaomi Mi 11i, in vendita a 699 euro, passando poi per Motorola Moto G30, disponibile a 199 euro, senza dimenticarsi di Xiaomi Redmi Note 10, Samsung galaxy A12, Xiaomi Redmi Note 9, Oppo A54, Samsung Galaxy A32 e similari.

Volendo invece puntare ai top di gamma del periodo, ecco arrivare occasioni da non perdere assolutamente, quali possono essere Samsung Galaxy S21, disponibile a 729 euro, come anche iPhone 12, il cui prezzo finale non supera i 799 euro. Le varie proposte del volantino Expert sono raccolte direttamente per voi nel nostro articolo, in modo da poter scoprire in maniera dettagliata ogni singola offerta, e conoscerle dettagliatamente prima di decidere se recarsi nei punti vendita.