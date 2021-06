Bennet riesce nell’impresa di mettere d’accordo il maggior numero di utenti con il lancio di una campagna promozionale veramente unica nel proprio genere, rappresentante un buonissimo punto di partenza per riuscire a spendere sempre meno sulla tecnologia di ultima generazione.

Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di Bennet, possono essere effettuati solamente nei punti vendita dell’azienda, non sul sito ufficiale. I prezzi sono comunque alla portata di tutti, e prevedono la possibilità di godere della variante no brand con garanzia di 24 mesi, da esercitare sempre nello stesso punto vendita d’acquisto.

Bennet: queste sono le promozioni da non perdere di vista

Il volantino Bennet stupisce per la sua capacità di rendere disponibili i migliori prodotti, a prezzi sempre più interessanti, come ad esempio gli ultimi Apple iPhone, quali sono iPhone 11 e iPhone 12, rispettivamente acquistabili alla modica cifra di 599 e 799 euro, in entrambi i casi con 128GB di memoria integrata.

Volendo invece cercare di risparmiare il più possibile, virando ad esempio sulla telefonia mobile con sistema operativo Android, ecco arrivare un paio di offerte da non perdere di vista. Sarà possibile ad esempio mettere le mani su Xiaomi Redmi Note 9 o anche Redmi 9AT, in vendita rispettivamente a 99 e 159 euro.

La campagna promozionale non si ferma qui, proseguendo nella visione delle pagine sottostanti potrete conoscere da vicino ogni singola promozione del volantino Bennet, riuscendo nel contempo a risparmiare molto più del previsto.