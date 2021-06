Sta andando sempre più di moda l’acquisto online tramite social network. Proprio per questo TikTok ha dato il via ai test per proporre, come Facebook, Instagram e WhatsApp, un suo personale eCommerce in App.

Ad esempio, su Facebook un utente propone qualcosa in vendita e un altro lo contatta per chiudere l’affare. Dopo una trattativa, se ci sono i margini, si chiude l’acquisto. Tuttavia TikTok sembra puntare anche ad altro. Ecco i dettagli di questo nuovo modo di vendere online.

TikTok vuole ripetere il fatturato cinese

TikTok dopo l’esperienza cinese degli acquisti in app vuole ripetere il fatturato. Si parla infatti di circa 26 miliardi di dollari frutto di soli acquisti online attraverso la sua piattaforma social. Cosa ancora più interessante è che tale risultato è giunto in pochissimo tempo.

Ovviamente questa strategia arriva un po’ in ritardo dato che le piattaforme social già citate non solo hanno già attivi questi canali, ma li stanno ulteriormente perfezionando. TikTok quindi pare essere un po’ in ritardo sulla tabella di marcia, ma potrebbe non solo recuperare, ma addirittura superare gli altri colossi.

Infatti TikTok, che crede in questa avventura eCommerce, sta già sfruttando diversi canali nel mercato europeo per fare lo stesso anche qui. Questi test sono stati avviati dal social network in collaborazione con Hype, il conto corrente online di proprietà Banca Sella.

Una macchina da soldi

Per molti utenti giovanissimi TikTok, una macchina da soldi, è l’opportunità per vendere sé stessi e le proprie capacità. Ora pare diventerà anche il luogo per vendere i propri prodotti, magari creando una partnership con gli utenti più famosi e apprezzati.

Si può tranquillamente dire che, dopo le diverse polemiche in base alle norme e condizioni per l’accesso dei minori, ora TikTok si stia riprendendo la scena. Questa volta però in toni positivi e con innovazioni che stanno interessando i più. Non ci resta che attendere l’esito di questi test come eCommerce.