Trony rinnova la propria campagna promozionale di punta, con il lancio di un volantino veramente speciale, per mezzo del quale riesce a regalare agli utenti i buoni sconto, dal valore predefinito, da spendere poi in un secondo momento.

L’accessibilità è universale, in altre parole tutti possono accedere alla soluzione descritta nell’articolo, indipendentemente dalla provenienza o dalla dislocazione sul territorio nazionale. L’unica cosa da sapere riguarda l’impossibilità di accesso tramite il sito ufficiale, sarà sempre obbligatorio recarsi in negozio. I clienti che vorranno richiedere la rateizzazione, potranno farlo solo nel momento in cui spenderanno più di 199 euro.

Trony: sconti assurdi con il nuovo volantino

Il meccanismo della campagna promozionale di Trony non potrebbe essere più semplice, il cliente ha la possibilità di acquistare praticamente tutto ciò che più desidera al mondo, ricevendo in cambio dei coupon da spendere per un acquisto successivo (non possono essere applicati sullo stesso identico scontrino). Questi avranno valore predefinito, e dipenderanno direttamente dal livello di spesa raggiunto; più precisamente verranno consegnati buoni sconto del valore di 20 euro, ogni 100 euro di spesa effettivi. E’ importante sapere che saranno cumulativi, ovvero si potranno ottenere più coupon, nel caso in cui si dovessero spendere 200/300/400 euro e così via.

Inoltre, per incentivare l’acquisto di un televisore di ultima generazione, per gli utenti che spenderanno più di 599 euro per un modello di questo tipo, è previsto il raddoppio dei coupon, i quali avranno valore di 40 euro ogni 100 euro di spesa, al posto dei 20 euro di cui vi abbiamo appena parlato.