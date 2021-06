Le occasioni disponibili da Bennet sono assolutamente stupefacenti, e promettono la possibilità di accedere ad un numero sempre crescente di sconti ugualmente interessanti, anche per gli utenti che dispongono di un minor quantitativo di denaro da investire.

Il volantino, come era lecito immaginarsi dati i pregressi aziendali, risulta essere disponibile solo ed esclusivamente nei punti vendita in Italia, non altrove sul territorio o comunque sul sito ufficiale. I clienti che acquisteranno potranno approfittare della garanzia di 24 mesi, da esercitare sempre in negozio, oppure naturalmente della variante no brand, garantita su tutti i prodotti mobile.

Ricordatevi del canale Telegram ufficiale di TecnoAndroid interamente dedicato ad Amazon, al suo interno troverete codici sconto e tantissime offerte speciali.

Bennet: le occasioni raggiungono livelli incredibili

Le occasioni disponibili da Bennet raggiungono davvero livelli incredibili, a tutti gli effetti per la prima volta è possibile pensare di acquistare un top di gamma dell’azienda di Cupertino, a prezzi quasi inferiori rispetto alle dirette concorrenti. Addentrandoci negli sconti, infatti, scopriamo iPhone 12 a 799 euro e iPhone 11 a 599 euro, entrambi disponibili nella variante con 128GB di memoria interna.

Volendo invece traslare il tutto verso il mondo Android, ecco arrivare anche altre occasioni da non perdere, come Xiaomi Redmi 9At o Redmi Note 9, in vendita entrambi a meno di 159 euro.

Per maggiori informazioni in merito all’ottimo volantino bennet, non dovete fare altro che aprire le pagine che potete trovare nel nostro articolo, e prendere visione dei singoli prezzi dell’azienda, ricordando comunque che gli acquisti saranno effettuabili solamente nei negozi (non sul sito).