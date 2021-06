Il colosso sudcoreano Samsung ha da poco svelato in veste ufficiale il suo nuovo smartphone di fascia medio-bassa appartenente alla famiglia Galaxy A. Stiamo parlando del nuovo Samsung Galaxy A22 5G, il quale porta con sé specifiche tecniche di rilievo, come la presenza di un display con refresh rate a 90Hz.

Samsung presenta il nuovo Samsung Galaxy A22 5G

Samsung ha ampliato il suo portfolio di smartphone economici dotati del supporto alle reti di quinta generazione. Dopo il Galaxy A32 5G, ora è infatti arrivato il momento del nuovo Samsung Galaxy A22 5G. A caratterizzarlo, in primis, troviamo un design molto curato e caratterizzato sul fronte da un Infinity-V Display e sul retro da tre fotocamere poste a forma di quadrato.

Andando nello specifico, ci troviamo di fronte ad un pannello IPS LCD da 6.6 pollici in risoluzione FullHD+ e con un elevato refresh rate a 90Hz. Le prestazioni sono affidate invece al SoC MediaTek Dimensity 700, supportato da tagli di memoria con 4,6 o 8 GB di RAM e 64 o 128 GB di storage interno. Il comparto fotografico include poi un sensore primario da 48 megapixel affiancato da un sensore grandangolare da 5 megapixel e un sensore di profondità. Presente all’appello anche una batteria da ben 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 15W.

Samsung ha anche presentato una versione LTE del Samsung Galaxy A22. Quest’ultima si differenzia per la presenza di un Infinity-U Display SuperAMOLED da 6.4 pollici in risoluzione HD+ ma sempre con refresh rate a 90Hz, mentre sul retro vanta la presenza di quattro fotocamere da 48(con OIS)+8+2+2 megapixel. Il SoC in questo caso è il MediaTek G80. Il suo prezzo di vendita non è stato ancora comunicato.

Prezzi e disponibilità

La disponibilità del nuovo medio di gamma di casa Samsung è fissata per il mese di luglio secondo i seguenti prezzi: