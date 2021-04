In questi ultimi giorni sono emerse parecchie informazioni sul Galaxy A22 5G, lo smartphone low cost sul quale Samsung sembra essere attualmente a lavoro e che potrebbe essere non troppo lontano dal lancio. Il dispositivo è già apparso in alcune immagini e buona parte delle sue specifiche tecniche sono state svelate.

Galaxy A22 5G: cosa sappiamo del prossimo smartphone low cost di Samsung!

Quest’anno Samsung sembra proprio aver voglia di sorprendere tutti e spiazzare la concorrenza. Il colosso nei prossimi mesi non si limiterà a rilasciare nuovi dispositivi di fascia alta, si pensi alle nuove generazioni di pieghevoli in arrivo, ma rilascerà anche il suo primo smartphone 5G low cost: il Galaxy A22 5G.

Lo smartphone è stato già mostrato da alcuni render che ne hanno svelato il design in colorazioni differenti dando modo di notare la presenza di un modulo fotografico di forma quadrata con bordi arrotondanti, dentro il quale trovano posto quattro sensori, dei quali il principale potrebbe essere un sensore da 48 megapixel.

La parte frontale, invece, sembra ospitare un display Infinity-V con notch a goccia contenente il sensore fotografico. La zona laterale, invece, dovrebbe accogliere il sensore per il riconoscimento dell’impronta digitale. Al suo interno, invece, Samsung potrebbe inserire un processore MediaTek Dimensity 700.

In merito alle colorazioni previste, il Galaxy A22 5G potrebbe arrivare in grigio, verde, bianco e viola. Il costo, invece, dovrebbe essere di circa 180,00 dollari ed è possibile ipotizzare un costo ancora più basso per la versione 4G prevista soltanto in alcuni Paesi. Il lancio non ha ancora una data ufficiale ma si prevede possa avvenire nel mese di giugno.