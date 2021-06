Purtroppo non stanno convincendo né alla critica, né al pubblico i nuovi episodi di Lucifer 5 parte 2. Il limbo esiste eccome ed è questa serie TV. Una trama confusa e un carattere che non riesce a decollare così da rendere questo titolo Netflix davvero interessante e irriverente.

Dove sono tutte le novità e i colpi di scena esilaranti che i creatori di Lucifer avevano promesso? Se questo è l’assaggio in vista della stagione 6, allora dal limbo passeremo davvero all’inferno!

Lucifer 5 parte 2 sembra essere un flop

Non parte bene la seconda parte della stagione 5 di Lucifer. La critica ha avuto espressioni molto dure su questi nuovi episodi. C’è chi dice che sarebbe stato meglio vedere la fine di questa serie TV quando Fox aveva annunciato la sua cancellazione.

Netflix, acquistandola, le ha dato nuova vita, ma avrebbe dovuto accertarsi anche di regalarle tanta irriverenza, come molti si sarebbero aspettati. Invece pare che in Lucifer si continui con il classico cliché delle indagini insieme alle vicende di un amore travagliato tra il protagonista e la detective Chloe.

Gli intervalli di respiro dovrebbero essere le vicissitudini familiari tra Lucifer, suo padre, ovvero Dio, e i suoi fratelli. Ma tutti questi ingredienti a molti stanno sembrando poco amalgamati e difficilmente combinabili con la trama.

Insomma, Lucifer 5 parte 2 sembra essere sceso nel limbo. Se la religione cattolica, dopo tantissimi anni, per un ripensamento aveva recentemente sfrattato tutte le anime che ci aveva buttato dentro, questa serie TV Netflix ha riaperto le sue porte.

Gli spettatori di Lucifer 5 parte 2 non sanno dove si trovano mentre assistono ai nuovi episodi. Sarà un Friends: The Reunion rivisitato in chiave dantesca oppure un musical in stile La La Land? Sì, perché a un certo punto, o meglio, episodio, Tom Ellis sfoggia la sua dote canora e Aimee Garcia mostra i suoi incredibili movimenti a ritmo di musica.

Insomma, pare che i nuovi episodi di Lucifer 5 invece di regalare a questo titolo speciale ancora più carattere, glielo stanno togliendo. I colpi di scena promessi non strabiliano, ma lasciano letteralmente spaesato lo spettatore.