Dopo una pausa inaspettata a metà della quinta stagione continuano ad arrivare indiscrezioni sull’ultima parte di Lucifer 5B. Una delle serie TV del catalogo Netflix più discusse e amate allo stesso tempo. Foto, ultime notizie e un trailer esagerati sono gli ingredienti esplosivi che vi proponiamo in questo articolo. Ecco tutte le novità.

Lucifer 5B il trailer

Non è uno scherzo, il 28 maggio arriveranno i restanti ultimi episodi di Lucifer 5B. Tutti i fan attendono con ansia dopo che la stagione si era bloccata inaspettatamente a metà. Ancora oggi non si conoscono a pieno i motivi, ma sembrano essere riconducibili alla pandemia da Covid-19. Ma ora l’importante è che tutto tornerà alla normalità e il pubblico potrà così godersi la seconda metà di questa serie TV Netflix.

C’è da aspettarsi molto dai nuovi episodi. Il trailer di Lucifer 5B, per chi non l’ha ancora visto o volesse rivederlo lo proponiamo qui sotto, anticipa una narrazione davvero entusiasmante.

Ovviamente non mancano altre indiscrezioni proprio sulla prossima uscita di Lucifer 5B tra cui alcune foto e collaborazioni con personaggi famosi di prim’ordine. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Foto ufficiali delle scene della seconda parte della quinta stagione

Sono diverse le foto pubblicate sui vari social in merito ad alcune scene relative alla seconda parte della quinta stagione di Lucifer. L’attesa dei fan è tanta e l’aspettativa, in questi nove mesi, si è alzata. Tutti si augurano di poter assistere a fantastici colpi di scena.

Le indiscrezioni arrivano proprio dai due co-showrunner, Ildy Modrovich e Joe Henderson. Come si evince dal trailer Lucifer si troverà a dover partecipare a una cena di famiglia insieme agli altri due fratelli tra cui il gemello cattivo Michael, interpretato dallo stesso Tom Ellis. Qui avranno un confronto con il loro padre, Dio. Tutto questo farà parte del nono episodio intitolato “Family Dinner“. Inoltre non mancherà anche il lato romantico visto che la prima metà di Lucifer 5 si era fermata all’ottavo episodio quando Lucifer stava per dichiarare il suo amore a Chloe.

there's a lot to unpack here 👀 pic.twitter.com/pRKnzi9pYw — Lucifer (@LuciferNetflix) April 30, 2021

Altri episodi vedranno collaborazioni sensazionali. Ad esempio, quello che avrà per titolo “Bloody Celestial Karaoke“, si avvicinerà al genere musical. Non solo, ma vedrà la scena anche la cantautrice e attrice Debbie Gibson. Insomma una novità dietro l’altra.

Non ci resta che attendere il 28 maggio e intanto godere delle news che riceviamo con il contagocce. Anche perché non è finita qui, a breve arriverà anche Lucifer 6.