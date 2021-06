La Casa di Carta: conto alla rovescia per la serie tv più attesa di tutti i tempi

Il tanto atteso mese di Giugno è finalmente arrivato e la piattaforma Netflix si prepara ad accoglierlo nel modo migliore: lanciando serie tv esclusive. Questo è il programma estivo:

3 giugno – SUMMERTIME, Stagione 2

4 giugno – SWEET TOOTH, Stagione 1

4 giugno – FEEL GOOD, Stagione 2

11 giugno – LUPIN, Stagione 2

14 giugno – ELITE – STORIE BREVI: GUZMAN CAYE REBE, Miniserie

15 giugno – ELITE – STORIE BREVI: NADIA GUZMAN, Miniserie

15 giugno – WORKIN’ MOMS, Stagione 5

16 giugno – ELITE – STORIE BREVI: OMAR ANDER ALEXIS, Miniserie

16 giugno – LAW SCHOOL, Stagione 1

17 giugno – ELITE – STORIE BREVI: CARLA SAMUEL, Miniserie

17 giugno – KATLA, Stagione 1

17 giugno – BLACK SUMMER, Stagione 2

17 giugno – THE GIFT, Stagione 3

18 giugno – ELITE, Stagione 4

18 giugno – SO NOT WORTH IT, Stagione 1

24 giugno – IL REGISTA NUDO, Stagione 2

24 giugno – JIVA!, Stagione 1

25 giugno – SEX/LIFE, Stagione 1

La Casa di Carta: vedremo degli spin-off?

Tra i titoli appena elencati, l’unico mancante, ma amatissimo da tutti, è senza dubbio La Casa di Carta. Cosa sappiamo in merito alla nuova stagione? Continuate a leggere e lo scoprirete!

Innanzitutto la nuova stagione di La Casa di Carta non arriverà in un unica ondata, ma si dividerà in 2 volumi: il primo approderà su Netflix il 3 settembre 2021, mentre l’altro sarà possibile vederlo dal 3 dicembre 2021.

Ad oggi le parole di Alex Pina ci incuriosiscono sempre di più. Egli ha spiegato: “Abbiamo passato quasi un anno a pensare a come sciogliere il gruppo. Come mettere il professore alla corde. Come sviluppare situazioni irreversibili per molti personaggi. Il risultato lo vedrete nella stagione 5 seconda parte de La Casa di Carta. La battaglia raggiunge livelli estremi e selvaggi, ma è anche la stagione più epica ed emozionante”. Insomma, l’obiettivo dei creatori de La Casa di Carta sta nel “chiudere la serie in grande stile, come i fan immaginano e sognano”.

Giochiamo d’anticipo dichiarandovi inoltre che potrebbe esserci anche uno spin-off. Come spiega l’ideatore stesso: “Abbiamo molte opportunità di fare degli spin-off. Questo è dovuto alla forte identità dei personaggi. Abbiamo sempre cercato di creare personaggi complessi, quindi penso che quasi ogni personaggio abbia un lato che ci piacerebbe vedere in uno spin-off”.