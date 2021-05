Comet ne ha per tutti, cerca di migliorare la propria posizione nel mercato della rivendita di elettronica in Italia, rilanciando la sfida alle altre aziende con alcuni sconti molto allettanti.

La campagna promozionale, come al solito, risulta essere perfettamente disponibile in ogni negozio sul territorio nazionale, ma anche sul sito ufficiale. Indipendentemente dalla categoria merceologica coinvolta, gli utenti che spenderanno più di 49 euro potranno approfittare della spedizione gratuita presso il proprio domicilio. Il Tasso Zero, invece, potrà essere richiesto solo al superamento dei 199 euro di spesa effettivi.

Quante offerte speciali sono disponibili su Amazon, scopritele subito iscrivendovi qui.

Comet: tutte le migliori proposte di oggi

Gli sconti attivati da Come possono esser davvero molto interessanti, anche per gli utenti che vogliono ad esempio acquistare uno smartphone Apple. All’interno del volantino, infatti, sono presenti il nuovissimo iPhone 12 Pro, nella variante da 128GB di memoria interna, effettivamente acquistabile a 1099 euro, oppure il più economico iPhone 11 (con 256GB) a 719 euro.

Le occasioni toccano ugualmente anche gli smartphone con sistema operativo Android, non mancano ovviamente Samsung Galaxy S21+, disponibile a 849 euro, Galaxy A21s a 189 euro, Galaxy A02s a 129 euro, Galaxy A72 a 459 euro, Motorola Moto E7 Power a 139 euro, Motorola Moto E6s a 99 euro, Wiko View 4 a 119 euro, Oppo Reno 4 a 349 euro, Xiaomi Redmi Note 10 5G a 249 euro, Xiaomi Redmi Note 10S a 279 euro, Oppo A53s a 169 euro, Xiaomi Redmi 9T a 169 euro e similari.

Sono oltre 24 le pagine riservate agli sconti, in tal modo potete comprendere quante occasioni si possano nascondere al loro interno. Se interessati, potete approfondirne la conoscenza direttamente qui sotto.