Carrefour show con l’ultimo grande volantino lanciato dall’azienda, e reso disponibile in ogni singolo punto vendita in Italia, ma non sul sito ufficiale.

Gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di mettere le mani su tantissimi prodotti dall’alto potenziale, distribuiti con la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale dovrà essere esercitata nella medesima location d’acquisto, come anche la versione no brand, la quale porterà gli utenti ad approfittare di aggiornamenti maggiormente tempestivi, rilasciati direttamente dal produttore stesso.

Carrefour: spesa bassa e forti sconti

A differenza di altre soluzioni disponibili nello stesso periodo, in questo caso Carrefour ha voluto focalizzare la propria attenzione sulla fascia medio-bassa della telefonia mobile, ovvero entro i 400 euro di spesa.

I modelli che quindi risultano essere coinvolti toccano Motorola Moto G30, Alcatel 1 SE, Xiaomi Redmi 9At, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Samsung Galaxy A52 o anche Xiaomi Redmi Note 9. Ognuno di questi è commercializzato alle medesime condizioni indicate in precedenza.

Nel caso in cui, invece, foste interessati all’acquisto di un televisore di ultima generazione, sappiate che incluso nel prezzo troverete anche la NOW Smart Stick, con 1 mese gratis di pacchetto Sport (il cui valore commerciale corrisponde comunque a 29,90 euro). Nello stesso volantino sono disponibili anche elettrodomestici di nuova generazione, comprendenti le più svariate categorie merceologiche.

Per ogni altra informazione in merito al volantino carrefour, dovete aprire le pagine che abbiamo integrato per voi nell’articolo, ricordando che gli acquisti sono limitati ai soli punti vendita fisici.