Secondo un nuovo rapporto di Bloomberg, la seconda generazione di AirPods Pro di Apple verrà rilasciata il prossimo anno, dopo il lancio sul mercato di una coppia aggiornata di AirPods standard quest’anno. Secondo quanto riferito, i nuovi AirPods Pro saranno dotati di sensori di movimento aggiornati per consentire il monitoraggio del fitness, mentre gli AirPods entry-level avranno un design aggiornato simile ai modelli Pro e con uno stelo più corto.

In un precedente rapporto dello scorso anno, Bloomberg ha affermato che il prossimo AirPods Pro potrebbe abbandonare completamente lo stelo a favore di un design più compatto simile al Galaxy Buds Plus di Samsung o ai Pixel Buds di Google. Tuttavia, all’epoca Bloomberg notò che le difficoltà di progettazione indicavano che questi piani potevano cambiare.

AirPods Pro: le voci indicano un rilascio il prossimo anno

Il suo ultimo rapporto afferma che Apple ha “testato” questo design, il che sembra non essere garantito nel modello finale. Accanto ai due nuovi modelli AirPods, si dice che Apple stia sviluppando un HomePod dotato di uno schermo, nonché un dispositivo separato simile a una Apple TV che potrebbe includere un altoparlante e una fotocamera per le videochiamate. Non ci sono molti dettagli su questi device e la societá non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale.

I nuovi AirPods, invece, sarebbero i primi aggiornamenti alla gamma true wireless di Apple da oltre un anno. Apple ha rilasciato per la prima volta i suoi AirPods Pro alla fine del 2019, mentre i suoi AirPods entry-level non sono stati aggiornati da marzo 2019. L’azienda ha poi rilasciato le sue prime cuffie over-ear con marchio AirPods, le AirPods Max, a dicembre. Dunque, gli utenti sono desiderosi di vedere una nuova generazione di AirPods Pro sul mercato.