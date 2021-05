In queste ore Netflix ha pubblicato l’attesissimo trailer per la stagione finale de “La Casa di Carta“. Le avventure della banda guidata dal Professore stanno volgendo al termine e lo scontro finale si preannuncia più duro che mai.

Il trailer infatti è accompagnato da una frase emblematica: “È più di una battaglia. È una guerra” a conferma che le nuove puntate saranno particolarmente incentrate sull’azione e sulla fuga. Ma non è tutto, ci aspettiamo anche un approfondimento maggiore sui personaggi per fornire loro una migliore caratterizzazione.

Il trailer de “La Casa di Carta” permette di scoprire la data di lancio della quinta parte della serie. Le 10 puntate che comporranno la stagione saranno divise in due volumi. Il primo arriverà il 3 settembre mentre il debutto del secondo è previsto per il 3 dicembre 2021.

La Casa di Carta è pronta a tornare su Netflix per l’ultima stagione

Passeranno quindi tre mesi tra un volume e l’altro per scoprire come si concluderà la vicenda ma si tratta di una scelta voluta. Infatti, secondo alcune indiscrezioni, i due volumi de “La Casa di Carta” avranno toni molto diversi e per questo è stato scelto di dividerli.

La prima parte sarà incentrata maggiormente sull’azione mentre la seconda sarà più emotiva. Questa dualità permetterà di dare una degna conclusione a tutte le storyline aperte e chiudere il ciclo aperto con la prima stagione.

Non resta che attendere il debutto del primo volume per scoprire le sorprese che gli sceneggiatori ci hanno riservato per la stagione finale de “La Casa di Carta”.