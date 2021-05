Nei giorni scorsi, Netflix ha pubblicato a sorpresa un teaser trailer di Stranger Things. Il video è intitolato “Undici, stai ascoltando?” e ha come protagonista proprio la protagonista della storia.

Il filmato ci catapulta in una stanza dove alcuni bambini stanno giocando. L’ambientazione e i vesti ci fanno pensare immediatamente al laboratorio dove il dottor Martin Brenner conduceva i propri esperimenti sui bambini dotati.

Infatti, dopo qualche inquadratura, nella stanza entra un uomo che ricorda proprio il misterioso dottore. A questo punto, parte una voce che chiama direttamente Undici. Ricordiamo che alla fine della terza stagione, in seguito allo scontro finale, la ragazzina ha perso i propri poteri.

Netflix ha pubblicato un nuovo trailer di Stranger Things 4

Il fatto che riesca a sentire una voce e vivere quello che sembra un ricordo molto reale, lascia intendere che abbia ritrovato parte del proprio potere. Inoltre, il video risulta ancora più misterioso se si guarda alla descrizione pubblicata da Netflix.

La didascalia riporta soltanto le cifre “002/004” senza nessuna ulteriore descrizione. Non è chiaro se si faccia riferimento a due bambini con poteri come Undici o a qualche altra cosa. Purtroppo, le informazioni al momento disponibili sono molto scarse.

Si spera che la quarta stagione di Stranger Things riesca a fare il proprio debutto entro la fine dell’anno, anche se le prospettive non sono molto ottimistiche. In una recente intervista, uno degli attori ha confermato che la fase delle riprese ha subito alcuni ritardi. La scaletta di produzione quindi è slittata e forse la quarta stagione potrebbe arrivare nel 2022. Non resta che attendere maggiori dettagli.