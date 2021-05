Il Professore è il personaggio chiave del “La Casa di Carta“. Oltre ad essere il capo della banda e l’ideatore dei vari piani, è anche un freddo calcolatore che riesce ad anticipare le mosse dei suoi avversari.

Poche volte lo abbiamo visto emotivamente turbato ma ci sono sempre eventi in grado di far piangere anche il più duro dei personaggi. Ecco quindi che con un nuovo post su Instagram, Alvaro Morte ci mostra tutto il lato umano del Professore.

L’attore infatti ha pubblicato un video in cui lo si vede quasi lacrimare ma anche sorridere. Alvaro Morte spiega che si sta allontanando per l’ultima volta dal set in cui si stanno svolgendo le riprese de “La Casa di Carta“.

La nuova stagione de “La Casa di Carta” potrebbe essere anche l’ultima

Le voci indicano che la quinta stagione sarà anche l’ultima per la serie Netflix e questo messaggio sembra confermarlo indirettamente. Infatti, difficilmente potrebbe esserci una sesta stagione senza il Professore.

Ecco quindi che l’addio di Alvaro Morte a “La Casa di Carta“ assume un significato più profondo. Diventa un saluto allo show che gli ha permesso di vivere un’esperienza unica grazie all’enorme successo della serie.

L’attore sottolinea che i fan sono i primi da ringraziare per il supporto dato alla serie ma non bisogna dimenticare il lavoro della produzione e di Netflix. Purtroppo al momento non è chiaro quando la serie arriverà sulla piattaforma di streaming. Inoltre, non è stato ancora confermato se si tratterà dell’ultima stagione. Non resta che attendere maggiori informazioni e salutare il Professore.