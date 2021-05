Il futuro del franchise di Star Wars attualmente è strettamente legato a Disney+. La piattaforma di streaming infatti vedrà il debutto di tantissime serie TV ambientate nella Galassia Lontana Lontana.

Oltre alla serie animata “The Bad Batch“, erede spirituale di “The Clone Wars“, arriveranno anche tante produzioni legate a “The Mandalorian“. Oltre alla terza stagione dedicata al Mandaloriano, nel corso dei prossimi mesi arriveranno “The Book of Boba Fett“, “Rangers of The New Republic” e “Ahsoka“.

Per la felicità dei fan arriverà anche la serie dedicata a “Obi-Wan Kenobi” e al leader della resistenza “Andor“. Tuttavia, la Lucasfilm sta lavorando a nuovi progetti a tema Star Wars che caratterizzeranno le produzioni degli anni a venire.

Lucasfilm sta lavorando a nuovi film e serie TV a tema Star Wars

Secondo nuove fonti, Lucasfilm ha dato il via a tre produzioni attraverso la fondazione di tre società che molto probabilmente saranno dedicate allo sviluppo. In particolare, i nomi delle società sono:

GHOST TRUCK 6 UK LIMITED

BLUE STOCKINGS UK LIMITED

ACE OF HEARTS UK LIMITED

A giudicare dai nomi, è possibile provare ad immaginare a quali film e serie TV saranno dedicate le tre produzioni. Considerando il nome “Ghost Truck 6“, possiamo immaginare che il progetto possa essere collegato alla serie animata “Rebels”. Infatti, i protagonisti della serie utilizzano una nave dal nome Ghost e l’equipaggio è composto proprio da sei membri.

Per quanto riguarda “Ace of Hearts“, il richiamo è chiaramente i semi delle carte. Questo potrebbe essere un indizio per una serie dedicata a Lando Calrissian, noto giocatore d’azzardo nell’universo di Star Wars. Infine, “Blue Stockings” dovrebbe essere collegato al film Rogue Squadron, già annunciato da Disney e Lucasfilm e in uscita nei cinema nel 2023.