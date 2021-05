Il debutto ufficiale di HarmonyOS è un evento fondamentale per Huawei e per il futuro del brand. Il produttore cinese infatti presenterà a breve la nuova generazione del proprio sistema operativo che prenderà il posto della classica EMUI.

L’azienda ha fissato un evento il prossimo 2 giugno dedicato al lancio il software ma che servirà da palcoscenico per presentare i nuovi device che lo utilizzeranno. In un recente poster è arrivata la conferma ufficiale che uno dei protagonisti della conferenza sarà proprio Huawei Watch 3.

Il produttore ha pubblicato su Weibo la foto teaser che è possibile ammirare in apertura di articolo. Inoltre, nel messaggio viene citato direttamente lo smartwatch come un device top di gamma che finalmente ritorna.

Huawei è pronta a lanciare Watch 3 con HarmonyOS

Recenti indiscrezioni indicavano che Huawei avrebbe lanciato HarmonyOS su quattro device ben precisi, tra cui anche il Watch 3. A quanto pare, le voci di corridoio si sono rivelate fondate, almeno per quanto riguarda lo smartwatch.

Possiamo aspettarci che il produttore abbia intenzione di rinnovare completamente la propria gamma di dispositivi potendo contare anche su HarmonyOS. Il nuovo sistema operativo è flessibile e può adattarsi a vari device, tra cui anche gli smartwatch. Possiamo attenderci maggiori funzionalità per i wearable con particolare attenzione all’autonomia.

Purtroppo non è chiaro se durante l’evento verrà sollevato il sipario anche su altri dispositivi. Il device certamente più atteso è certamente Huawei P50, ma al momento se ne sono perse le tracce. Non resta che attendere il 2 giugno per scoprire tutto quello che il produttore ha in serbo per gli utenti.