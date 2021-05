Vivo sceglie TIM e Unieuro per creare due partnership strategiche molto importanti. Il produttore si affiderà all’operatore telefonico e al rivenditore tecnologico per far scoprire le potenzialità dei propri smartphone.

Entrando più nello specifico, grazie a TIM, gli utenti potranno acquistare Vivo Y72 e testare sul campo le feature 5G. L’operatore telco permetterà di provare il 5G di TIM in forma assolutamente gratuita per tre mesi.

Al termine del periodo promozionale, gli utenti potranno scegliere se continuare ad utilizzare il 5G, scegliendo un’offerta dedicata o passare ad un’altra promozione 4G. Ovviamente, scegliendo la seconda opzione si passerà ad una navigazione più lenta che non sfrutta al massimo le potenzialità del device.

Vivo ha avviato una collaborazione strategica con TIM e Unieuro



La partnership tra Vivo e Unieuro invece rafforza la presenza del brand in ambito retail. La catena di elettronica, infatti, inizierà a vendere tutti gli smartphone commercializzati in Italia dal produttore. Inoltre, saranno presenti anche gli accessori audio, migliorando la presenza sul territorio.

Gli utenti quindi potranno toccare con mano i dispositivi e ammirarli in esposizione. I device Vivo saranno disponibili sia nei punti vendita fisici che sui canali online di Unieuro. In questo modo, Vivo sarà più vicino ai propri clienti sfruttando la copertura capillare dei negozi.

Ricordiamo che Vivo Y72 5G è il nuovo device presentato dal produttore, presentato pochi giorni fa in Italia. Lo smartphone è caratterizzato da un display IPS da 6,58 pollici con risoluzione FullHD+. Il SoC scelto è il Mediatek Dimensity 700 accompagnato da 8GB di RAM e 128GB di memoria Interna.

Il comparto fotografico è composto da tre ottiche di cui la principale da 64MP, affiancata da un sensore da 8MP e una lente da 2MP per le macro. La batteria da 5000mAh garantisce un’autonomia di due giorni.