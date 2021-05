A partire da oggi, gli utenti che hanno intenzione di cambiare il proprio piano tariffario possono scegliere due nuove offerte proposte da Iliad. Si tratta di FLASH 120 e GIGA 80 che permettono agli utenti di disporre di tantissimi giga oltre che di minuti ed SMS illimitati.

L’offerta FLASH 120 è disponibile a 9,99 euro e Iliad ricorda che si tratta di un prezzo fisso per sempre, non soggetto a rimodulazioni. A disposizione degli utenti ci saranno 120 GB per il traffico dati in 5G e senza limiti alla velocità di navigazione. La promozione si potrà sottoscrivere liberamente fino al prossimo 30 giugno 2021.

Per quanto riguarda la promozione GIGA 80 invece, il prezzo è fissato a 7,99 euro. Gli utenti avranno a disposizione 80GB di traffico dati. La velocità di navigazione sarà in 4G/4G+ a seconda delle aree di copertura. Inoltre, per entrambe le offerte, i minuti per le chiamate vocali e gli SMS saranno illimitati.

Iliad lancia due offerte pensate per gli utenti che hanno bisogno di tanti GIGA

Come per tutte le offerte lanciate fino ad ora, Iliad garantisce che non ci sono costi nascosti e vincoli, nel pieno rispetto della trasparenza verso i propri utenti. Per attivare le offerte è possibile visitare il sito ufficiale dell’operatore, recarsi in uno degli Store o visitare i Corner attivi sul territorio.

L’operatore telefonico, quindi, rinnova ancora una volta il proprio impegno con gli utenti per fornire un pacchetto mensile corposo ma al tempo stesso conveniente. Il costo è inferiore ai 10 euro per sempre e la copertura è comunque elevata. Iliad infatti è arrivata a coprire con il 4G il 99,6% dell’intera penisola Italiana.

I valori di Iliad sono stati riconosciuti da oltre di 7,5 milioni di utenti che si sono uniti all’operatore in meno di 3 anni. Inoltre, il livello di soddisfazione è estremamente alto, tanto che l’operatore è il primo in Italia dal punto di vista della qualità e dell’offerta.