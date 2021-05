Volete sapere quali saranno i film che usciranno su Sky il prossimo mese? Allora non potete perdervi questo articolo. Ecco in esclusiva tutti i titoli che saranno pubblicati su Sky a giugno in ordine per data di uscita. Come sempre si tratta di un ricco catalogo capace di soddisfare i gusti di tutti.

Insomma Sky non delude mai e sa come valorizzare l’abbonamento mensile che i suoi clienti investono per l’intrattenimento. Tra i titoli in uscita non possiamo non anticiparvi “Wonder Woman 1984“. Prodotto dalla Warner Bros racconta le avventure dell’omonima supereroina ambientate proprio negli anni ’80. Nel corso dell’articolo vi regaleremo anche 10 minuti del film in anteprima. Non c’è tempo da perdere, scaldate le poltrone e preparatevi alle super novità di Sky.

Sky: ecco i film in uscita per tutto il mese di giugno

Come vi abbiamo anticipato, per tutto il mese di giugno 2021, Sky pubblicherà un film quasi ogni giorno. Non ci sarà sicuramente modo di annoiarsi, anzi, forse sarà meglio programmarsi bene per non perderne nemmeno uno.

Ecco l’elenco completo dei film che usciranno su Sky Cinema, è in continuo aggiornamento quindi alcuni titoli potrebbero mancare:

1 giugno – UN CONTO DA REGOLARE

2 giugno – LACCI

3 giugno – I CALCIANTI

4 giugno – CRESCENDO – #MAKEMUSICNOTWAR

5 giugno – WANDER – INGANNO MORTALE

6 giugno – THE KEEPER – LA LEGGENDA DI UN PORTIERE

7 giugno – SECURITY

8 giugno – AMORE A SECONDA VISTA

9 giugno – LUCY IN THE SKY

10 giugno – RUNNING WITH THE DEVIL – LA LEGGE DEL CARTELLO

12 giugno – SUPERPAPÀ – UN LAVORO DA VERTIGINI

13 giugno – LE SORELLE MACALUSO

14 giugno – WONDER WOMAN 1984

15 giugno – VE NE DOVEVATE ANDARE

16 giugno – REGINA

17 giugno – MAX STEEL

19 giugno – SUPERPAPÀ – OPERAZIONE VACANZE

20 giugno – LA VITA STRAORDINARIA DI DAVID COPPERFIELD

21 giugno – ALFREDINO – UNA STORIA ITALIANA, Episodi 1 e 2

22 giugno – SKYFIRE

24 giugno – IRRESISTIBILE

25 giugno – BLACK WATER: ABYSS

28 giugno – ALFREDINO – UNA STORIA ITALIANA, Episodi 3 e 4

29 giugno – FANTASY ISLAND

30 giugno – FOSTER BOY

10 minuti di anteprima del film Wonder Woman tutti da vedere

Come promesso ecco in anteprima, su Tecnoandroid, i primi 10 minuti del film Wonder Woman 1984. Mettetevi comodi e non perdetevi questa emozionante anticipazione!

Insomma un vero e proprio ricco banchetto di film ha in serbo Sky per i suoi clienti! Ci sarà da divertirsi, emozionarsi e spaventarsi. Gli appassionati di calcio saranno contenti di sapere che Sky trasmetterà la Serie A, 3 partite in esclusiva con DAZN e altre novità.