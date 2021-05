Sky si riprende parte della prossima Serie A. Sul finire della scorsa settimana, è stato resto noto che la pay tv si è aggiudicata l’ultimo pacchetto per il prossimo triennio del massimo campionato calcistico, quello che prevede la diritta di tre partite per giornata in esclusiva condivisa con DAZN. Per Sky, quindi, arriva una rimonta in extremis.

Sky si riprende la Serie A e ha altre novità per i clienti

La presenza di tre partite a giornata, dal prossimo settembre però potrebbe non bastare a fermare la fuga di clienti verso altre piattaforme, tra cui proprio DAZN.

Ci sono importanti novità contrattuali che Sky ha deciso di garantire ai suoi clienti, proprio in ottemperanza a questi cambiamenti. La prima sorpresa, riguarda i costi. A partire dal prossimo Giugno e almeno sino almeno al 30 Settembre, i prezzi del pacchetto Calcio saranno azzerati.

Nel corso dei prossimi mesi, dato il ridimensionamento per i diritti tv, Sky punterà sempre di più sul campo dei servizi. L’obiettivo resta quello di rendere l’esperienza della piattaforma satellitare a trecentosessanta gradi. Gli utenti che hanno a loro disposizione il decoder Sky Q, ad esempio, potranno ora accedere a due nuove app: RTL+ e Disney+, per la visione di serie tv e film internazionali.

Sempre per le offerte relative a calcio e di sport, Sky cercherà di rimodulare le sue promozioni anche in virtù degli aventi a disposizione. Ad esempio, la tv satellitare proporrà le prossime edizioni Champions League, disponibili in esclusiva per il triennio, dal settembre 2021 sino al 2024.