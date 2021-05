Le riprese de La Casa di Carta 5 prima o poi si dovevano concludere. A dichiarare la fine delle riprese è stata la stessa piattaforma californiana mediante un post sui social network. “Abbiamo iniziato con una rapina e finiamo come famiglia”, queste sono state le parole che ha scritto Netflix sui social per far sapere che le riprese erano finite. In più, ha aggiunto: “Grazie a tutti i fan per essere stati parte della Resistencia! Non vediamo l’ora di farvi vedere come questa storia finirà”.

Alex Pina è sicuramente uno dei successi più grandi mai prodotti dalla piattaforma, cosa è lecito aspettarsi da questa nuova season? Con queste parole che hanno ringraziato tutta la troupe di lavoro, c’è stato anche il saluto toccante de Il Professore, ossia Alvaro Morte, il quale ha dato l’addio al suo personaggio . La serie TV ideata daè sicuramente uno dei successi più grandi mai prodotti dalla piattaforma, cosa è lecito aspettarsi da questa nuova season?

La Casa di Carta 5: cosa dobbiamo aspettarci? Ecco quando arriverà su Netflix

Ciò che ci dobbiamo aspettare è senz’altro una ripresa della storia da dove era stata lasciata in precedenza, e il momento maggiormente atteso da tutti è quello della fuga dalla Banca di Spagna, mentre Il Professore è alle prese con l’ispettore Sierra.

Dunque, a causa di questa sgradevole situazione, Il Professore non potrà aiutare i rapinatori a scappare non potendo condurre le operazioni, e per questo probabilmente dovranno cavarsela da soli. Attualmente, però, stiamo parlando solo di supposizioni.

Invece, per quanto riguarda l’uscita, la quarta stagione era uscita la scorsa primavera, e quindi con molta probabilità la quinta stagione dovrebbe uscire ufficialmente a fine estate o all’inizio dell’autunno 2021.