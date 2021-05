Lenovo ha presentato ufficialmente il nuovo Legion 2 Pro, arrivato da noi con il nome Legion Phone Duel 2, lo scorso mese. Il device è uno smartphone da gaming senza compromessi grazie alla scheda tecnica di assoluto livello.

Il produttore ha confermato che inizialmente il device sarà venduto sul mercato Asiatico, ma presto arriverà anche da noi. Il prezzo stimato per la versione da 16GB di RAM e 512GB di memoria interna è di 999 euro, ma a quando pare questa non sarà la versione più potente disponibile.

Infatti, Lenovo ha iniziato a vedere una versione ancora più potente di Lenovo Legion 2 Pro. In particolare, la nuova variante top di gamma avrà ben 18GB di RAM e 512GB di memoria interna. Insieme a questo modello, è arrivata anche una versione da 16/256GB.

Lenovo Legion 2 Pro diventa ancora più potente

Al momento si conoscono solo i prezzi cinesi, che sono rispettivamente di 4999 yuan (circa 776 dollari) e 4499 yuan (circa 699 dollari). Possiamo immaginare che, se mai dovessero arrivare in Italia, i prezzi saliranno a circa 1100 e 900 euro rispettivamente.

Ricordiamo che Legion Phone Duel 2 è uno smartphone da gaming in tutto e per tutto. Il device Lenovo è caratterizzato da un display AMOLED Samsung E4 da 6.92 pollici con aspect ratio di 20.5:9 e risoluzione FullHD+. Il refresh rate è da 144Hz mentre il touch response rate è di 720Hz, con un tempo di risposta di appena 3.8ms.

Il SoC è il potentissimo Qualcomm Snapdragon 888 che può vantare anche un sistema di raffreddamento al liquido supportato da due ventole per dissipare al meglio il calore. Il sistema audio supporta il Dolby Atmos per una maggiore immersività durante le sessioni di gioco.

La batteria da 5500mAh garantisce un’autonomia incredibile per giocare anche in mobilità. In caso di necessità è possibile ricaricarla con la tecnologia di ricarica rapida a 90W. Il comparto fotografico è composto da una tripla fotocamera posteriore.