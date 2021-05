Il debutto del nuovo Nubia Z30 Pro è previsto per il prossimo 20 maggio. Tuttavia, in attesa del lancio ufficiale, il produttore continua a rilasciare alcune informazioni sulle specifiche del flagship per permettere di scoprire meglio il device.

In queste ore è emersa una caratteristica molto importante che potrebbe rendere il device ancora più esclusivo. Secondo quando dichiarato da Nubia, il Z30 Pro sarà dotato di un sistema di ricarica rapida a 120W che sfrutterà la tecnologia Neo Charge.

Grazie a questa feature, la ricarica completa del dispositivo verrà completata in appena 15 minuti. Si tratta di un tempo assolutamente incredibile, che permetterà di avere lo smartphone sempre carico anche se collegato alla presa di corrente per poco tempo.

Nubia Z30 Pro si preannuncia un flagship sotto tutti i punti di vista

Inoltre, Nubia Z30 Pro è stato recentemente esaminato dagli uffici del TENAA per ottenere una importante certificazione. Grazie a questo passaggio burocratico, è possibile scoprire ulteriori dettagli sul flagship.

Il device è caratterizzato dal numero di modello NX667J ed ha già incassato la certificazione 3C, il che conferma ulteriormente le specifiche hardware. Il display sarà un pannello OLED e avrà una diagonale da 6.67 pollici con supporto al refresh rate a 144Hz.

Il SoC scelto da Nubia sarà il Qualcomm Snapdragon 888 accompagnato da memorie RAM LPDDR5 e storage interno UFS 3.1. Il comparto fotografico sarà supportato da tre ottiche principali da 64 megapixel con zoom a 50x. Il sistema operativo sarà basato su Android 11 e le dimensioni generali del device saranno di 161.83 x 73.1 x 8.92mm.