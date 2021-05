Le offerte del nuovo volantino Euronics sono chiaramente inarrivabili, rappresentano un buonissimo punto di partenza per gli utenti che da tempo vogliono cercare di risparmiare il più possibile, godendo comunque dei migliori prodotti in circolzione.

Alla base della campagna promozionale troviamo addirittura un omaggio, tutti coloro che acquisteranno un grande elettrodomestico tra quelli effettivamente contrassegnati, avranno la possibilità di ricevere gratis un condizionatore (del valore commerciale di circa 299 euro). La consegna sarà immediata, ma è importante ricordare che non sarà possibile scegliere il modello da ricevere.

Euronics: spesa ridotta ai minimi termini per tutti

Le offerte racchiuse all’interno dell’ultimo volantino Euronics sono tantissime e molto varie tra di loro, gli utenti possono infatti pensare di accedere ad un vero e proprio top di gamma, quale è il Samsung Galaxy S21, pagandolo 879 euro, per la variante da 128GB di memoria interna. Il prezzo è elevato, lo ammettiamo, ma risulta essere in linea con le aspettative del momento.

Volendo invece cercare di risparmiare ancora di più, rinunciando alla qualità generale, è comunque possibile fare affidamento su prodotti del calibro di Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Xiaomi Redmi Note 10S, Samsung Galaxy A02s, Galaxy A72, Galaxy A52, Galaxy A32, Realme 7 e Realme 7i, tuti in vendita a meno di 400 euro.

Per ogni informazione in merito al volantino Euronics discusso nel nostro articolo, vi rimandiamo direttamente alle pagine sottostanti, ricordando che non è una campagna promozionale universale, ma è limitata a specifici punti vendita in Italia.