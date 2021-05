Comet fa letteralmente sognare gli utenti, arriva un nuovo volantino che promette la possibilità di risparmiare su ogni acquisto effettuato, indipendentemente dalla qualità del prodotto selezionato.

La possibilità di acquisto parte dai vari negozi sparsi per il territorio nazionale, senza distinzioni o limitazioni territoriali di alcun tipo (come accade da Euronics). Gli interessati potranno anche accedere ai migliori sconti anche appoggiandosi direttamente al sito ufficiale di Comet, ricevendo in cambio la spedizione gratuita presso il proprio domicilio, solo nel momento in cui spenderanno più di 49 euro (indipendentemente dalla categoria merceologica).

Tutte le offerte Amazon sono per voi completamente gratis sul nostro canale Telegram, aprite subito questo link per riceverle.

Comet: approfittate subito di questi sconti

Gli sconti lanciati da Comet toccano tutte le categorie merceologiche, come al solito però focalizziamo la nostra attenzione sul segmento mobile. In questa piccola porzione di prodotti, è possibile acquistare il Samsung Galaxy S21+, un vero e proprio top di gamma da non perdere assolutamente di vista, attualmente in vendita a 849 euro.

In caso contrario sono disponibili anche svariati prodotti più economici, rientranti nella fascia dei 300 euro, tra i quali possiamo scovare soluzioni del calibro di Xiaomi Redmi Note 10, Wiko View 4, Samsung Galaxy A21s, Oppo A53s, Oppo A91, Xiaomi Redmi Note 9T e similari.

Tutti gli smartphone sono in vendita in versione completamente no brand, con garanzia legale della durata di 24 mesi. Per riuscire a scoprire in esclusiva quali sono i migliori prezzi bassi di Comet, dovete aprire subito le pagine che trovate nel nostro articolo.