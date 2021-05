Con un annuncio a sorpresa, Rockstar Games ha annunciato l’arrivo di tante novità per Red Dead Online. I nuovi contenuti saranno rilasciati a partire dalla prossima settimana e continueranno per tutta l’estate.

Dopo la conferma dei nuovi contenuti in arrivo per GTA Online, Rockstar Games ha pubblicato maggiori dettagli anche per le novità che faranno il proprio debutto sul titolo multiplayer. A partire dalla prossima settimana, gli utenti potranno cimentarsi in otto nuove gare.

Le location saranno varie e spazieranno tra tutti i cinque Stati, permettendo agli utenti di esplorare aree iconiche come l’arido avamposto di Gaptooth Breach, la città mineraria di Annesburg o anche le paludi di Lagras.

Red Dead Online si aggiorna con tante nuove gare e missioni