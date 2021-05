Rockstar Games è sempre molto attenta a supportare i propri titoli e GTA Online lo conferma. Il titolo è ancora molto giocato dagli utenti e la software house ha confermato tanti nuovi contenuti in arrivo.

I nuovi aggiornamenti conterranno nuovi oggetti, nuove gare oltre che vari bugfix per migliorare la giocabilità del titolo online. Entrando più nello specifico, il rilascio dei nuovi contenuti non avverrà in un’unica soluzione ma Rockstar Games ha scelto un approccio diverso.

A partire da maggio e per per tutta la durata dell’estate, GTA Online si arricchirà di contenuti chiesti a gran voce dalla community. I giocatori, infatti, danno grande importanza alla personalizzazione dei propri veicoli, realizzando anche raduni in cui mostrare le modifiche e scambiarsi idee.

Rockstar Games è pronta ad aggiornare GTA Online

Ecco quindi che Rockstar Games aggiungerà nuove opportunità per personalizzare i veicoli sia in termini di estetici ma anche di prestazioni. Per facilitare i raduni inoltre, a Los Santos arriverà un nuovo luogo di ritrovo sotterraneo del tutto nuovo. In questo spazio sarà possibile organizzare incontri senza essere disturbati dalla polizia o da altri imprevisti.

Inoltre, su GTA Online verranno aggiunte nuove gare e nuove missioni sempre a tema automobilistico. Si dovranno affrontare le crew che popoleranno Los Santos o provare a rubare i nuovi veicoli che saranno aggiunti nelle prossime settimane.

Il primo appuntamento con i nuovi contenuti è il 27 maggio, giorno in cui arriveranno otto nuove gare stunt. In seguito, Rockstar Games aggiungerà sette nuove arene per la modalità Scia mortale. Gli appassionati della modalità Sopravvivenza avranno a disposizione nuove location per affrontare varie orde di nemici. Si prospetta un’estate molto calda e ricca di eventi su GTA Online.