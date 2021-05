Per la gioia di tutti i fan, arriva una notizia direttamente dal set de La Casa di Carta; lo show, come tutti gli appassionati sapranno, è ormai giunto al termine con la lavorazione della quinta e ultima stagione. La serie, diventata tra le più famose in tutto il mondo, racconta di un gruppo di criminali che decidono di rapinare la zecca di stato spagnola.

Nelle scorse settimane avevamo raccontano dell’addio del Professore, quando Alvaro Morte ha ufficializzato la fine delle sue riprese; stessa cosa per il regista. Adesso invece ci troviamo ad annunciarvi ufficialmente la fine definitiva delle riprese della quinta stagione de La Casa di Carta, annuncio che, inevitabilmente, ci avvicina in modo drastico all’uscita dell’ultima stagione dello show.

La Casa di Carta: L’ultima stagione si fa sempre più vicina

Dopo i tanti rinvii dunque la serie Netflix è ormai giunta alle battute finali della produzione; il lavoro di tutto il cast è stato rallentato da tantissimi problemi, uno fra tutti la pandemia, che ha causato una serie continua di rinvii e slittamenti. L’accumulo di problemi è stato tale che stando a delle fonti interne il lavoro svolto per la produzione di un singolo episodio sarebbe addirittura di quaranta giorni.

Adesso che le riprese sono terminate però i fan non attendono altro di conoscere la data ufficiale di lancio della quinta stagione. Purtroppo però ancora non c’è nulla di ufficiale; stando ai tempi necessari per ultimare i lavori di post produzione verosimilmente arriverà sui nostri schermi non prima dell’autunno, probabilmente nel mese di ottobre.