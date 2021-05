APP rischiose: non è tutto oro quel che luccica, attenti a ciò che scaricate negli store

Sebbene il Play Store proponga delle applicazioni spesso interessanti, non è detto che tutte queste possano essere affidabili. Difatti il rischio di imbattersi in una delle app rischiose è molto alto. Ma non c’è da meravigliarsi, visto che i truffatori pur di sottrarre i dati personali delle vittime e guadagnarci su, farebbero di tutto.

Nella maggior parte dei casi, gli hacker si servono di Malware e Spyware, attraverso i quali tengono sott’occhio il traffico dati degli utenti o le loro ricerche. In questo modo i malfattori vendono i dati al miglior offerente.

APP rischiose: eliminate immediatamente queste applicazioni

Tra le app rischiose in circolo troviamo:

24h Translate

Amazinghitchen

Aquawar

Arplanner Sketchplan

Arsketch Quickplan

Best Traslate

Best Traslate Tool

Bestcalculate Multifuction

Biscuit

Biscuitent

Breaktower

Burningman

Calculatepro

Carstiny

Cooking

Delicous Recipes

Diving Weather Radar

Dressup

Fastdownloader

Folding Blocks Origami Mandala

Fortuneteller Video Downloader

Goldencat Hillrang

Happycooking

Hexadom

Hexamaster

Ichinyan Fashion

Imgdownloader

Instant Translate

Jewel Block Puzzle 2019

Letmego

Littlefarm

Livetraslate

Magic Cube Blast Puzzle

Major Cookingstar

Major Zombie

Mcmc Zombie

Mcmccalculator Free

Michimocho Video Downloader

Multi Traslate Treeinone

Pro Traslate

Raceinspace Astronaut

Smart Language Traslate

Smart Tools Pro

Snap Traslate

Spaceship

Splashio

Stickman

Runner Parkur

Stickman Warrior

Swift jungle Translate

Tapsmore Challenge

Titan Block Flip

Titanyan Igsaver

Traslate

Traslator

Travel Map

Twmedia Downloader

Unblock Car Puzzle

Wego Translate

With Translate

Yummily Healty Recipes

APP pericolose: le meno recenti, ma pur sempre rischiose