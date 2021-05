App pericolose: attenzione, basta un'applicazione per distruggervi lo smartphone

Quando vi trovate negli store del vostro smartphone, diffidate sempre dalle app proposte: molte di queste potrebbe avere cattive intenzioni e rivelarsi app pericolose. Insomma, non tutte le applicazioni che scaricate sono sicure. In molti casi sono state realizzate per permettere ai malfattori di distruggere i vostri dispositivi nella maniera più semplice e inosservata. Queste sono addirittura in grado di sfuggire ai numerosi controlli sulla sicurezza.

Nella maggior parte delle app pericolose si tratta di Malware e Spyware che puntano a tenere sott’occhio il traffico dati degli utenti o le loro ricerche in modo tale da vendere i dati al miglior offerente. Purtroppo non è possibile scovarle tutte, ma noi di Tecnoandroid abbiamo cercato di riunirle qui di seguito. Nel dubbio, fate sempre attenzione alle applicazioni poco scaricate o con poche recensioni.

App pericolose: in quali cercare il virus maligno?

A questo punto non resta che controllare le nostre applicazioni per scoprire se siamo vittime delle app pericolose. Ecco la lista: