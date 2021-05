Scegliere la migliore tariffa fra le innumerevoli ad oggi disponibili può essere davvero difficile. È una vera giungla. Niente paura, se vi fidate di Tecnoandroid, vi aiutiamo noi. Tra tutte le offerte mobili disponibili attualmente ce n’è una di Vodafone che si attesta tra le migliori. Si chiama Vodafone Red e in questi giorni è pure scontata. Ecco tutti i dettagli.

Vodafone Red: a questo prezzo meglio non lasciarsela scappare

Un antico detto popolare recita: “Ogni lasciata è persa”. Ben si addice con questa fantastica occasione che Vodafone sta mettendo a disposizione degli utenti. Si chiama Vodafone Red Digital Edition e ha proprio tutto quello che serve. Anziché 24,99 euro è ora in promozione a 18,99 euro al mese con Smart Pay. Questa tariffa si può attivare online ed è davvero conveniente. Ecco cosa è incluso nel bundle:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali; SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali; 40 GB di traffico dati anziché 20 GB come solitamente inclusi in questa tariffa.

E non è tutto, perché Vodafone Red Digital Edition include anche Giga illimitati per le app di maggiore utilizzo tra cui:

Chat : WhatsApp, Messenger e Telegram;

: WhatsApp, Messenger e Telegram; Social : Facebook, Instagram e SnapChat;

: Facebook, Instagram e SnapChat; Mappe e navigazione: Google Maps, Mappe di Apple e Waze;

e navigazione: Google Maps, Mappe di Apple e Waze; Musica: Apple Music, Spotify e Tidal.

Navigando su queste app non verranno consumati i Giga che Vodafone mette a disposizione in questa offerta. Ovviamente non è compresa la navigazione sui siti esterni raggiungibili tramite link.

Insomma un’offerta davvero completa che include tanti Giga per il traffico dati, chiamate e SMS illimitati insieme alla possibilità di utilizzare chat, social, navigatori e musica senza consumare i Giga. Vodafone con Red Digital Edition ha messo insieme un pacchetto davvero completo ad un prezzo fenomenale. Tra l’altro sotto la migliore rete d’Italia dopo WindTre. Per chi invece avesse già attiva la rete fissa Vodafone può scegliere Giga Family+.